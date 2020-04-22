Еще 29 новых случаев коронавируса выявили в Днепропетровской области. Причем 20 из них - это снова люди, контактировавшие с участниками сбора религиозной школы ХЦ "Новое поколение" в Першотравенске, после которого там зафиксировали серьезную вспышку болезни. Об этом сообщает телеграм-канал Днепропетровского облсовета.

Уточняется, что все 20 инфицированных, связанные с сектантами, проживают в Подгородном. Остальные заболевшие: Кривой Рог - 5 человек, Каменское - 2, Павлоградский район -2.

По состоянию на 22 апреля общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по Днепропетровской области составляет 179 случаев.

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро в области выявили 19 новых случаев, в том числе серьезную вспышку в Днепре, где все 12 новых заболевших контактировали с сектантами из Першотравенска.

Также мы сообщали, что в Офисе Зеленского списали на празднование Пасхи рост числа заболевших коронавирусом.