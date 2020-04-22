В среду, 22 апреля, в Украине прошла презентация обновления в приложении Дія. Теперь там доступен цифровой паспорт. Паспорт в телефоне имеет такую же силу, как и физический паспорт.

Презентация транслировалась на официальном канале "Дія" на YouTube.

В онлайн-презентации приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы одни из первых, кто реализовал цифровые паспорта и точно первые, кто предоставил им те же права, которые есть у пластиковых и бумажных документов", - заявил президент Зеленский.

Также он добавил, что после завершения карантина более чем 19,5 млн граждан Украины, у которых есть ID-карта или биометрический загранпаспорт смогут пользоваться документами в приложении Дія.

Как уточнил министр трансформации Федоров, с 22 апреля, в приложении появится доступ к ID-карте или биометрическому загранпаспорту.

Отмечается, что в Украине около 16 млн собственников биометрических загранпаспортов, и более 4,3 млн собственников биометрических ID-карт.

Видео: YouTube/Дія

Ранее "Страна" писала, что стало известно, как работает приложение для контроля изолированных украинцев.

Также мы рассказывали, что Зеленский поручил правительству оцифровать все государственные услуги.