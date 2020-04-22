На внеочередном заседании Верховной Рады, назначенном на пятницу, депутаты собираются рассмотреть изменения в Избирательный кодекс. Они обсудят поправки, которые касаются размера денежного залога для кандидатов в мэры и депутаты местных советов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Как пишет канал, проблема с залогом серьёзная.

Согласно нынешней редакции кодекса, кандидаты в мэры и депутаты местных советов должны вносить грандиозные залоги: сотни тысяч и даже миллионы. Сейчас этот момент хотят исправить. Законопроект предлагает уменьшить избирательные залоги в девять раз.

В таком случае залог для кандидатов, например, в мэры Киева уменьшится с 4 миллионов до 445 тысяч гривен, а для участия в выборах во Львовский облсовет – с 3,6 миллионов до 398 тысяч гривен.

Формула расчета для городов с количеством избирателей, превышающим 90 тысяч, и избирательных списков партий в местные советы (областных и городских с количеством избирателей, превышающим 90 тысяч), следующая: 4 минимальные зарплаты на каждые 90 тысяч избирателей (а не 10, как в действующей редакции).

Как писала "Страна", размер залога для кандидатов, которые будут баллотироваться на должность мэра Киева, по сравнению с 2015 годом вырос в 40 раз.

Напомним, новая редакция Избирательного кодекса была принята в декабре 2019 года.