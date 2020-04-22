Стало известно, чем займется экс-министр Уманский на посту советника Ермака
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что недавно освобожденный от должности министра финансов Украины Игорь Уманский назначен его официальным советником. Он будет заниматься ситуаций с возможной коррупцией в таможенных и налоговых органах.
Об этом написал Андрей Ермак на странице Facebook.
"Команда Владимира Зеленского настроена на жесткую борьбу с коррупцией. И меня очень возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский. Поэтому я предложил ему механизм, который поможет искоренить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов", - написал Ермак.
Также он отметил, что для координации этой работы будет создана межведомственная группа, в которую должны войти представители разных правоохранительных структур. Кроме того, будет собрана аналитическая группа, в которую планируется, кроме отечественных экспертов, пригласить и международных аудиторов с соответствующим опытом.
"Они должны внимательно изучить все процессы на таможне и налоговой, найти все схемы. В результате мы планируем получить от них существенную аналитику и пакет предложений, как эти схемы закрыть раз и навсегда. А общество, наконец, должно открыто получить ответы на все неприятные вопросы о коррупции в этих государственных органах", - добавил глава Офиса президента.
Напомним, Уманский был назначен на пост главы Минфина 4 марта 2020 года, а 30 марта Верховная Рада уволила его с этой должности.
Ранее министр финансов Игорь Уманский сообщил "Стране" о том, что будет назначен советником главы Офиса президента Андрея Ермака.