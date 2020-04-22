Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что недавно освобожденный от должности министра финансов Украины Игорь Уманский назначен его официальным советником. Он будет заниматься ситуаций с возможной коррупцией в таможенных и налоговых органах.

Об этом написал Андрей Ермак на странице Facebook.

"Команда Владимира Зеленского настроена на жесткую борьбу с коррупцией. И меня очень возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский. Поэтому я предложил ему механизм, который поможет искоренить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов", - написал Ермак.

Также он отметил, что для координации этой работы будет создана межведомственная группа, в которую должны войти представители разных правоохранительных структур. Кроме того, будет собрана аналитическая группа, в которую планируется, кроме отечественных экспертов, пригласить и международных аудиторов с соответствующим опытом.

"Они должны внимательно изучить все процессы на таможне и налоговой, найти все схемы. В результате мы планируем получить от них существенную аналитику и пакет предложений, как эти схемы закрыть раз и навсегда. А общество, наконец, должно открыто получить ответы на все неприятные вопросы о коррупции в этих государственных органах", - добавил глава Офиса президента.

Напомним, Уманский был назначен на пост главы Минфина 4 марта 2020 года, а 30 марта Верховная Рада уволила его с этой должности.

Ранее министр финансов Игорь Уманский сообщил "Стране" о том, что будет назначен советником главы Офиса президента Андрея Ермака.