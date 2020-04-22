В так называемом "ЛНР" сообщили о том, что первый человек на их территории умер от коронавируса. В "республике" заявили, что пациент был пожилой и умер от сопутствующих заболеваний. Его не подключали к аппарату ИВЛ.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на "министра здравоохранения ЛНР" Наталию Пащенко.

По ее словам, пожилой мужчина умер от сопутствующего заболевания. Его смерть наступила не по причине дыхательной недостаточности и он не подключался к искусственной вентиляции легких.

"К сожалению, сегодня зафиксирован один случай смерти от сердечно-сосудистой патологии. Пациент возрастной - 74 года, но он являлся носителем COVID-инфекции. Он, как контактный, был заражен, но причина его смерти в основной патологии", - заявила Пащенко.

Отметим, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ранее сообщило, что в больнице неподконтрольной Амвросиевки от коронавируса умер мужчина. В "ДНР" эту информацию отрицают.

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