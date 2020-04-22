Народные депутаты Украины VIII созыва вернули около 1,65 млн грн безосновательно полученной компенсации за аренду жилья или гостиничных номеров в Киеве. Это произошло в результате расследования детективов НАБУ, сообщается на сайте ведомства.

"В рамках указанного дела следствие проверяет факты получения около 11 млн грн несколькими десятками бывших народных депутатов. Как выяснили сыщики НАБУ, каждый из этих парламентариев на основании поданных заявлений в Аппарат Верховной Рады Украины незаконно получил от 30 тыс. грн до 1 млн грн, поскольку на самом деле имел собственное жилье в столице или вблизи (до 30 км от границ Киева)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в декабре 2019 - марте 2020 гг. НАБУ и САП привлекли к ответственности пятерых нардепов VIII созыва за незаконное получение компенсации на более 2,6 млн грн. В отношении четырех из них расследования завершены и трое еще до решения суда возместили незаконно полученные 1,5 млн грн.

Еще три нардепа признали, что действительно "по ошибке" получали компенсацию и добровольно вернули 160 тыс грн.

В письме в Верховную Раду Украины директор НАБУ изложил обстоятельства, при которых, по мнению следствия, происходило незаконное получение нардепами компенсации за жилье и просил устранить недостатки, способствующие преступлениям.

В результате, процедуру предоставления компенсаций изменили, устранив коррупционный риск: теперь для получения компенсации парламентарии должны подавать не только заявления, но и договоры аренды жилья и оригиналы документов об оплате пользования ими, а также подтверждать факт отсутствия жилья в столице и пригороде Киева.

По данным НАБУ, ряд народных избранников пересмотрели свою потребность в получении компенсаций и отказались от нее. Таким образом, с декабря 2018 года по январь 2019 года Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины сэкономило около 4 млн грн.

Ранее "Страна" писала о том, что двоих бывших депутатов подозревают в незаконном получении компенсации за аренду жилья.

Также мы сообщали, что Стефанчука уличили в незаконном получении компенсацию за аренду квартиры у тещи, но он захотел вернуть деньги.