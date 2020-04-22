Сегодня Офиса президента показал фильм, снятый к годовщие избрания Владимира Зеленского. Самым первым его показал телеканал олигарха Рината Ахметова "Украина 24".

Это уже второй раз, когда Зе подводит итоги с помощью подобного кино. На сто дней президентства он выпустил постановочное интервью о своих достижениях. А на годовщину избрания - уже целый фильм "Год президента Зеленского".

Еще тогда, после выхода "интервью", прозвучали упреки - лучше бы Зеленский дал пресс-конференцию. Впрочем, позже президент действительно провел большой пресс-марафон - он длился почти 14 часов.

Но с тех пор общения президента с прессой почти не было. Хотя назрело уже очень много вопросов - и по Донбассу, и по посадкам, и по экономике.

Разберем, какое кино вместо этого показал Украине президент.

Оправдание за Коболева

Начинается все с исторической нарезки кадров - как избирался Зеленский. Далее пошло интервью президента. Он заявил, что начал преобразования в стране с самого себя и провел через Раду закон об импичменте. Далее сняли депутатскую неприкосновенность. "Я очень рад, что удалось выполнить эти пункты программы".

Тут стоит сказать, что за 4 месяца с тех пор, как сняли депутатский иммунитет, на депутатов не открыли ни одного дела за коррупцию. Хотя очевидно, что украинский парламент коррумпирован насквозь.

"Депутат - такой же, как и другие граждане Украины", - сказал президент. Поправка - нет, не такой же. Ни один следователь по-прежнему не может открыть дел против нардепов. Только с санкции генпрокурора. Что превращает каждое дело по депутатам в сплошную политическую целесообразность. К слову, с начала года объявлено о подозрениях всего двум депутатам - Федыне из фракции "Евросолидарности" и Киве из Оппоплатформе. Но оба по откровенно маргинальным делам.

Зе похвалил турборежим: 180 законов за 8 месяцев. Нигде нет такой статистики.

Периодически от победных реляций президент переходил к оправдания. Так, он заявил, что любые изменения даются с трудом - и привел в пример, что Банковая не может взять и поменять директоров госкомпаний, которых утверждает Наблюдательный совет.

Речь, видимо, шла об Андрее Коболеве, который вновь стал руководителем "Нафтогаза" - несмотря на скандал с многомиллионной премией. Этот эпизод показал, что голоса иностранцев, заседающих в Набсоветах, весомее, чем воля президента.

Зеленский же объяснил такую ситуацию тем, что "мы только начали перезагружать власть". Он заявил, что во всех госпредприятиях нужно менять руководство.

В тоже время, стоит отметить, что до сих пор власти не могут обеспечить реальную смену руководства на компании "Центрэнерго", которую сейчас контролирует олигарх Игорь Коломойский, блокируя через суды заход нового директора, которое уже назначило правительство. Причем это продолжается уже скоро как два месяца.

"Доллар не сто? Не сто"

Серьезную тему прервали разговором о семье. Зеленский пожаловался, что первый месяц работал без выходных. Интересный момент - когда рассказывал о семье, то цитировал реплики своих детей исключительно на русском языке.

Затем Зе перешел снова на свои достижения. Продемонстрировать их он решил, опровергая пропаганду своих оппонентов накануне выборов 2019 года. Например, что "при Зеленском доллар будет по 100".

Весьма удобная позиция - доллар не по 100, а значит президент отлично делает свое дело. "Доллар не сто? Не сто", - привел железобетонный аргумент глава государства.

Почему нет посадок

Свою непричастность к коррупции Зе тоже показал оригинально. Он заявил, что с ним прекрасно общаются все мировые лидеры. "У них прекрасно работает разведка, они знают, что я ни копейки не взял, не украл", - объяснил президент.

То есть, знай они о коррупции - то, конечно же, не общались бы. Но по этой логике, и Петр Порошенко, и Виктор Янукович - не коррупционеры. Хотя при этом сам Зеленский говорит, что к Украине в мире было плохое отношение из-за коррупционных схем в высшем руководстве.

"Мы меняем это", - сказал президент. Правда, по факту ни одного подозрения высшим чиновникам еще за коррупцию не вручили. Но видеоряд убеждает нас в обратном: начали показывать отрывки сюжетов, где Порошенко ходит на допросы, а его клуб "5 элемент" обыскивают силовики. При том, что подозреваемым по этим делам он не является.

Из всех лиц прошлой власти, до которых дотянулось следствие при Зеленском, президент назвал только две фамилии: "Пашинский, Свинарчуки (по факту, лишь один Свинарчук-отец - Ред.), другие фамилии, криминальные авторитеты", - перечислил президент свои небогатые достижения на ниве посадок.

"Да, их потом выпускают суды. Судебную систему нужно полностью перезагружать", - сказал. И объяснил, что виноваты предыдущие власти, которые коррумпировали судей.

Но есть и хорошая новость - "президент ничего не берет". А вот чиновники среднего звена - вот корень зол, сказал Зеленский, которых нужно менять. И началась нарезка кадров, где президент разносил чиновников во время своих летних поездок.

При этом ничего не сказано по поводу скандала с братом главы Офиса президента Андрея Ермака, который, как следует из записей, решал за деньги вопросы о назначениях на те или иные посты.

Еще одно оправдание, которое прозвучало от президента - "нет полномочий".

"Здесь надо разобраться нашим гражданам, чего они хотят. Часть граждан говорит: "Где посадки?". Я действительно этого очень хочу, и это обязательно будет. Но, когда я начинаю кому-то из наших правоохранителей звонить и спрашивать: "Где результат, вы же обещали людям?", другая часть граждан начинает говорить: "Ты президент, это не твои полномочия. Вы не можете к себе звать правоохранителей". Я говорю: "Окей, не имею телефонного права, ничего не имею, правоохранители, работайте и делайте свою работу", - сказал он.

Также он заявил, что будет менять генпрокуроров, пока не наступит результат.

"Был один генпрокурор, он показал результат, но результат низкий. Увы, но так и есть. Надо признавать. Уволен этот генпрокурор, взяли другую. Будем смотреть, ждать результат. Если она не покажет результат, будет третий генпрокурор", - пообещал президент.

В общем, эта музыка будет вечной. При этом он не сформулировал четко какой по его мнению должен быть результат: посадить Порошенко, брата Ермака, нардепов или что нужно сделать?

"Коронавирус показал, что это за медреформа"

Далее пошло много позитива - сообщения из СМИ о решениях президента и новой власти. Планы на инфраструктурные проекты - дороги, мосты, школы, больницы, детсады и стадионы.

Под эти слова Зеленского показывались красивые схемы и фотографии, а также звучала благостная музыка. Правда, президент дал только одно конкретное обещани: 220 приемных отделений будет построено в этом году.

Зеленский расхвалил приватизацию, но пообещал не продавать стратегические предприятия вроде "Антонова". Анонсировал создание большой украинской авиакомпании-перевозчика, которая обеспечит "Ан" заказами. Правда, в условиях полного коллапса мирового рынка авиаперевозок это обещание звучит очень странно.

Далее президент перешел к гуманитарным вопросам. Он заявил, что украинцам неважно, на каком языке говорить и в какую церковь ты ходишь. Нацию нужно объединять на других основаниях. На каких - не сказал. Также не сказал - будет ли менять дискриминационный закон о тотальной украинизации. То есть слова "все равно на каком языке говоришь", как и в новогоднем поздравлении, остались просто словами.

После этого Зеленский атаковал медицинскую реформу. "Коронавирус показал, что это за реформа. Больницы не готовы. Зарплата врачей очень мала. Инфраструктуры медицинской нет".

"Нужно полностью менять подход. У нас ничего, кроме прекрасных медиков, нет. Вот и вся медреформа".

Все это прекрасно, однако уже при Зеленском был запущен второй этап медреформы Супрун с 1 апреля 2020 года, что уже привело к колоссальным проблемам с финансированием медицины. Причем об этом эксперты предупреждали еще за несколько месяцев до того, но это не остановило Зеленского и его правительство запустить второй этап в разгар эпидемии коронавируса.

"Год еще не прошел". Зе о Донбассе

Президент заявил, что по Донбассу много достижений - вернули пленных, разморозили нормандскую встречу. "Я уверен, что за мою каденцию мы закончим эту войну".

Он напомнил, что обещал уделить Минскому процессу год, и если он не заработает, что будут менять тактику. "Мы к этому готовы. Но год еще не прошел". Правда он добавил, что он "точно закончит войну" до конца своей каденции. То есть, отмерил себе еще четыре года на решение проблемы.

После этого показали видео - как Зеленский ставил условия к возвращению Донбасса: вывод российских войск и передача границы.

На Нормандской встрече "никто страну не сдал", заявил президент. А главным ее результатом он назвал то, что этот формат не заморожен. То есть по факту никаких результатов нет - ни хороших, ни плохих.

"Частичные победы наверное есть. Но будем ждать полного результата, когда мы действительно вернем наши территории. Немножечко надо времени".

Интересно, что из слов президента следует, будто с Путиным он общался на "ты". "И я ему сказал: давай вернем людей".

Во время речи президента про обмен пленными показали видео, как Зе, стоя в аэропорту, украдкой смахивает слезу. После чего президент повторил свой тезис, что за одного пленного обменял бы "50 и 100 беркутовцев". Потому что хочет вернуть домой "наших героев".

То есть сотрудников милиции, защищавших конституционный порядок в 2014 году, Зеленский героями не считает. Хотя они погибали под пулями и сотнями получали ранения. В общем, интересный подход - особенно в свете предыдущих слов про "одну нацию".

Но в целом про Донбасс в сухом остатке - если Минск провалится, будет "новая тактика". У которой временных рамок как бы и нет. То есть по факту ничего не мешает вообще не решить вопрос Донбасса. Ничего - кроме обещания Зе за его каденцию закончить войну.

По сути нам предложили потерпеть еще четыре года - ровно столько осталось до конца президентства Зеленского.

Видео фильма Зеленского