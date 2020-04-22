Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Оно состоится в пятницу, 24 апреля в 13:00.

Об этом сообщают на сайте Верховной Рады Украины.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва и в соответствии с ч.8 ст.19 Регламента Рады созвать внеочередное пленарное заседание на 13 часов 24 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что Верховная Рада Украины может провести сразу два внеочередных заседания в пятницу, 24 апреля. Одно заседание будет созвано Дмитрием Разумковым по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, а второе - по инициативе народных депутатов.

Также мы писали, что в пятницу на заседании Рада может назначить Саакашвили вице-премьером.