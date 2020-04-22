Президент Украины, Владимир Зеленский рассказал, почему до сих пор он так и не посадил в тюрьму коррупционеров, как обещал во время избирательной кампании. Вину за проваленное обещание он переложил на украинцев – мол, они сами должны разобраться чего хотят, а у него нет полномочий "сажать всех" пока он президент.

Об этом президент сказал в фильме "Год президента Зеленского", на телеканале "Украина 24" в среду, 22 апреля.

По словам Зеленского, сначала надо разобраться, чего хотят украинцы.

"Здесь надо разобраться нашим гражданам, чего они хотят. Часть граждан говорит: "Где посадки?". Я действительно этого очень хочу, и это обязательно будет. Но, когда я начинаю кому-то из наших правоохранителей звонить и спрашивать: "Где результат, вы же обещали людям?", другая часть граждан начинает говорить: "Ты президент, это не твои полномочия. Вы не можете к себе звать правоохранителей". Я говорю: "Окей, не имею телефонного права, ничего не имею, правоохранители, работайте и делайте свою работу", - сказал он.

"Вторая часть граждан потом говорит: "Как же они делают свою работу, когда нет результата, нет посадок?". Чего они хотят больше – посадок или влияния президента? Влияния президента на правоохранительные органы с той точки зрения, что этого человека надо посадить, а этого не надо трогать – этого влияния нет. Но еженедельно вызывать их и спрашивать: "Где результат?", - я уверен, что такое влияние может быть. Я уверен, что такой контроль от президента хотят видеть люди", - резюмировал президент.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский рассказал, что будет менять кадры в правительстве, пока оно не станет идеальным. Также мы рассказывали, что президент поручил правительству оцифровать все государственные услуги.