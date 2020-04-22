У одного из сотрудников патрульной полиции Харькова обнаружен коронавирус. Других полицейских попросили более тщательно следить за безопасностью и меньше контактировать друг с другом.

Об этом сообщает Telegram-канал TRUE.xa.

В сообщении говорится, что всем полицейским Харькова поступило такое сообщение:

"У полицейского взвода № 2 роты № 1 батальона № 1 УПП в Харьковской области ГПП выявлено наличие коронавируса, в связи с чем необходимо минимизировать контакт с работниками линии и принимать меры личной защиты. В случае наличия симптомов ОРВИ немедленно сообщать об этом руководству".

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