Владимир Зеленский готов за одного пленного украинца отдать 50 и даже 100 беркутовцев и сейчас важно возвращать всех пленных или удерживаемых в России украинцев. Такое заявление президент сделал в фильме "Год президента Зеленского".

"Я так считаю - со мной могут не согласиться многие украинцы – но я уверен, что я прав: за одного нашего военного я бы отдал 50, 100 беркутовцев. Для меня ценнее возвращать наших героев - для меня они все герои, которые защищали и защищают Украину - это и есть наше сокровище. Мы возвращаем всех наших украинцев", - заявил Зеленский.

Он напомнил о том, что уже было три обмена удерживаемыми лицами и поначалу "все были против" его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, но благодаря этому диалогу украинцев удалось вернуть на родину.

По словам президента, в вопросе обмена Украина победила и люди победили, потому что "вернулись к своим близким и к детям".

Зеленский также добавил, что Украина будет возвращать всех своих граждан. В частности, и тех, которые умерли, как это было с погибшими в авиакатастрофе в Иране, чтобы родные могли с ними хотя бы попрощаться.

Отметим, ранее подобное заявление Зеленский делал в конце года.

На видео об обмене пленными с 42:27

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский встретился с Саакашвили и предложил ему поделиться своими идеями реформ с Кабмином и Радой.

Также мы сообщали, что Зеленский дал себе еще четыре года на завершение войны на Донбассе.