Президент Украины Владимир Зеленский считает, что медицинская реформа, инициированная экс-главой Минздрава Ульяной Супрун, провалилась. Глава государства предполагает, что подход к ней нужно менять после завершения эпидемии коронавируса в стране.

Об этом он заявил в фильме "Год президентства Зеленского", трансляцию в YouTube ведет телеканал "Украина 24".

"Сейчас много вопросов к медреформе. Коронавирус показал, что это за медреформа: больницы не готовы, количества коек для инфекционных больных недостаточно, заработная плата очень низкая. Инфраструктуры медицинской нет",- сказал Зеленский.

По его словам, власть в ходе борьбы с коронавирусом поняла, что медицинской отрасли в Украине нет ничего, кроме медиков.

"Все нам говорили, что в Украине есть запас масок, есть 3 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), есть десятки лабораторий. В начале эпидемии у нас было пять неработающих лабораторий, сейчас - 35 работающих. ИВЛ не было даже 1 тысячи, были просроченные маски. Когда мы большими буквами на каждом плакате пишем - вторая очередь медреформы, то понимаем: после коронавируса необходимо полностью изменить подход. Мы только сейчас увидели, что у нас, кроме медиков, ничего нет",- заявил Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, сейчас в стране удалось наладить поставки средств индивидуальной защиты и запустить в работу украинского производителя ИВЛ.

Напомним, утром 22 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что второй этап реформы Супрун оставит на улице врачей.

Отметим, что сегодня у Зеленского анонсировали фильм о первой годовщине его работы. В 19:00 его опубликуют на страницах Офиса президента в соцсетях.