Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своими идеями с Кабинетом министров и Верховной Радой.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса президента сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным СМИ, президент Украины встретился с экс-президентом Грузии и пообщался о его видении возможной помощи в развитии нашей страны.

Зеленский считает, что Саакашвили может помочь нашей стране как опытный специалист.

"Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 21 апреля, Саакашвили написал, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины.

А уже в эту пятницу, 24 апреля, Рада может назначить Саакашвили вице-премьером.