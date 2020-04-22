Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Сообщается, что разговор состоялся по инициативе Германии. Они обсудилди пандемию, Донбасс и Сирию.

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

"Особое внимание уделено вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Подчеркнута важность тесной координации международных усилий на данном направлении при активном участии Всемирной организации здравоохранения", - сообщает пресс-служба.

Также в сообщении говорится, что лидеры государств обсудили проблему войны на Донбассе. По словам прес-службы, дана позитивная оценка состоявшемуся на днях обмену удерживаемых лиц между Киевом и так называемыми республиками "ДНР" и "ЛНР".

"Акцентирована необходимость последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в "нормандском" формате. Отмечено, в частности, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса", - отмечают в Кремле.

Кроме того, затронуты вопросы, связанные с развитием ситуации в Сирии и Ливии, а также нынешним положением на мировом рынке нефти.

Ранее "Страна" писала, что Путин прокомментировал перспективы объединения бывших республик СССР.

Также мы рассказывали, что Путин и Макрон по телефону обсудили урегулирование на Донбассе.