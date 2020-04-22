В приложении Дія появился паспорт гражданина Украины
В приложении Дія появился паспорт гражданина Украины

Сегодня, 22 апреля, в онлайн-платформе Zoom состоялась презентация украинских паспортов - ID-карты и заграничного биометрического, - которые теперь стали цифровыми. 

В видеоконференции приняли участие пять чиновников: президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МВД Арсен Аваков, глава Миграционной службы Максим Соколюк и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. 

"Страна" посмотрела эту презентацию и рассказывает, какие функции появились у оцифрованных паспортов гражданина Украины. 

Что может цифровой паспорт

Цифровые паспорта гражданина Украины развернуты на базе приложения Дія, которое власти представили еще 6 февраля. На тот момент там были доступны водительские права. 

Сегодня Владимир Зеленский сообщил, что приложение уже заняло лидирующие позиции среди украинцев в AppStore и GooglePlay. По словам президента, что Дію уже скачали 2 миллиона 361 тысяч пользователей. 

Дия презентация

Дия приложение

Презентация продолжалась около часа, но к главному чиновники пришли в самом конце. Представлял функции цифрового паспорта Михаил Федоров. Он пребывал в отличном настроении и много улыбался на фоне радужного фона Zoom. 

Михаил Федоров министр цифровой трансформации

ID-карты и биометрические загранпаспорта появятся в программе Дія. Дополнительно человек сможет заполнить свой профиль: ИНН, номер автомобиля при наличии и другие документы. В будущем они должны стать полезными, когда государство полностью уйдет в смартфон. 

Опции цифрового паспорта, которые уже внедрены, такие: 

  • с его помощью можно купить билет на самолет и поезд (впрочем, это можно сделать и без "Дии"), 
  • пользоваться почтовыми услугами, 
  • совершать банковские операции, 
  • подтверждать возраст и личность в отделениях полиции, 
  • получать медицинские услуги, 
  • регистрироваться в гостинице, 
  • получать госуслуги в ЦНАПах и в программе Дія, 
  • входить в администравные здания, 
  • забирать средства при возврате товара. 

По задумке, все это должно реализоваться с помощью QR-кода. Разумеется, только на территории Украины. 

цифровой паспорт гражданина Украины

Будет ли в цифровой паспорт "вшита" прописка, она же регистрация, чиновники не сказали. Но этот вопрос задал журналист, прислав его по почте. 

Михаил Федоров стушевался, сказал, что об этом говорили буквально сегодня. И передал слово главе Миграционной службы Максиму Соколюку. Тот, в свою очередь, сказал, что за регистрацию уже несколько лет отвечают местные органы власти, а не его ведомство. 

В общем, на выходе ответ "нет" - на данный момент в цифровой украинский паспорт регистрация не попадет. Гражданам, как и прежде, придется ходить с бумажкой. 

Этот факт несколько надломил громкое название презентации, что "Украина - первая страна в мире с действующими цифровыми паспортами". Михаил Федоров в конце даже попытался отшутиться, мол, когда и прописку удастся оцифровать тоже, он сожжет бумажку с ней. 

Другие новшества программы Дія  

Помимо презентации цифрового паспорта стало известно, что в программе Дія запускаются Push-уведомления. В них, например, будет содержаться актуальная информация о коронавирусе в стране.

Также уже оцифрованы студенческие билеты (какие опции у них появляются, смотрите на первой картинке ниже). А еще, по словам министра Федорова, в Украине быстрее, чем в другой стране мире можно стать предпринимателем онлайн - за 10 минут. 

цифровой студенческий билет Украина

открыть ФОП в Украине онлайн

Еще одна возможность, которую включили в программу Дія - получение статуса безработного и назначение пособия от государства. Если украинцев, которые потеряли работу из-за коронавирусного карантина это обрадует, то на заполнение такого заявления онлайн уйдет всего 10 минут. 

пособие по безработице Украина онлайн

Цифровой министр Михаил Федоров отдельно сообщил, что на программу Дія государство не тратит ничего - финансирование обеспечивают спонсоры. Среди них много иностранных компаний, украинские мобильные операторы и банки, а также фирма Fedoriv. 

Это крайне интересный момент - то  есть программу перехода украинских документов в онлайн на 100% спонсируют, как видим, западные государства через свои фонды: США, Канада, Швеция, Дания, Польша и другие. 

Открытым остается вопрос - будет ли у них доступ к персональным данным украинцев. И в чем собственно заключается их интерес. 

Дия спонсоры

При этом вскользь было упомянуто, что в Украине теперь появятся много новых должностей чиновников. Например, в каждом министерстве и каждой облгосадминистрации будет зам по цифровизации. С иерархией, кто кому будет подчиняться, можно ознакомиться в таблице ниже. 

заместители министраторов и глав ОГА по цифровой трансформации

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