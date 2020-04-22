Сегодня, 22 апреля, в онлайн-платформе Zoom состоялась презентация украинских паспортов - ID-карты и заграничного биометрического, - которые теперь стали цифровыми.

В видеоконференции приняли участие пять чиновников: президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МВД Арсен Аваков, глава Миграционной службы Максим Соколюк и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Страна" посмотрела эту презентацию и рассказывает, какие функции появились у оцифрованных паспортов гражданина Украины.

Что может цифровой паспорт

Цифровые паспорта гражданина Украины развернуты на базе приложения Дія, которое власти представили еще 6 февраля. На тот момент там были доступны водительские права.

Сегодня Владимир Зеленский сообщил, что приложение уже заняло лидирующие позиции среди украинцев в AppStore и GooglePlay. По словам президента, что Дію уже скачали 2 миллиона 361 тысяч пользователей.

Презентация продолжалась около часа, но к главному чиновники пришли в самом конце. Представлял функции цифрового паспорта Михаил Федоров. Он пребывал в отличном настроении и много улыбался на фоне радужного фона Zoom.

ID-карты и биометрические загранпаспорта появятся в программе Дія. Дополнительно человек сможет заполнить свой профиль: ИНН, номер автомобиля при наличии и другие документы. В будущем они должны стать полезными, когда государство полностью уйдет в смартфон.

Опции цифрового паспорта, которые уже внедрены, такие:

с его помощью можно купить билет на самолет и поезд (впрочем, это можно сделать и без "Дии"),

пользоваться почтовыми услугами,

совершать банковские операции,

подтверждать возраст и личность в отделениях полиции,

получать медицинские услуги,

регистрироваться в гостинице,

получать госуслуги в ЦНАПах и в программе Дія,

входить в администравные здания,

забирать средства при возврате товара.

По задумке, все это должно реализоваться с помощью QR-кода. Разумеется, только на территории Украины.

Будет ли в цифровой паспорт "вшита" прописка, она же регистрация, чиновники не сказали. Но этот вопрос задал журналист, прислав его по почте.

Михаил Федоров стушевался, сказал, что об этом говорили буквально сегодня. И передал слово главе Миграционной службы Максиму Соколюку. Тот, в свою очередь, сказал, что за регистрацию уже несколько лет отвечают местные органы власти, а не его ведомство.

В общем, на выходе ответ "нет" - на данный момент в цифровой украинский паспорт регистрация не попадет. Гражданам, как и прежде, придется ходить с бумажкой.

Этот факт несколько надломил громкое название презентации, что "Украина - первая страна в мире с действующими цифровыми паспортами". Михаил Федоров в конце даже попытался отшутиться, мол, когда и прописку удастся оцифровать тоже, он сожжет бумажку с ней.

Другие новшества программы Дія

Помимо презентации цифрового паспорта стало известно, что в программе Дія запускаются Push-уведомления. В них, например, будет содержаться актуальная информация о коронавирусе в стране.

Также уже оцифрованы студенческие билеты (какие опции у них появляются, смотрите на первой картинке ниже). А еще, по словам министра Федорова, в Украине быстрее, чем в другой стране мире можно стать предпринимателем онлайн - за 10 минут.

Еще одна возможность, которую включили в программу Дія - получение статуса безработного и назначение пособия от государства. Если украинцев, которые потеряли работу из-за коронавирусного карантина это обрадует, то на заполнение такого заявления онлайн уйдет всего 10 минут.

Цифровой министр Михаил Федоров отдельно сообщил, что на программу Дія государство не тратит ничего - финансирование обеспечивают спонсоры. Среди них много иностранных компаний, украинские мобильные операторы и банки, а также фирма Fedoriv.

Это крайне интересный момент - то есть программу перехода украинских документов в онлайн на 100% спонсируют, как видим, западные государства через свои фонды: США, Канада, Швеция, Дания, Польша и другие.

Открытым остается вопрос - будет ли у них доступ к персональным данным украинцев. И в чем собственно заключается их интерес.

При этом вскользь было упомянуто, что в Украине теперь появятся много новых должностей чиновников. Например, в каждом министерстве и каждой облгосадминистрации будет зам по цифровизации. С иерархией, кто кому будет подчиняться, можно ознакомиться в таблице ниже.