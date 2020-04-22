В Украине дистанционное обучение учеников школ продлится до конца мая, а окончание учебного года переносится на 1 июля.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 22 апреля сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, видео обнародовано в Facebook.

Оценка за семестр школьникам должна быть выставлена по результатам текущего оценивания до 12 марта и тематического оценивания, проведенного в ходе дистанционного обучения.

Что касается сроков проведения внешнего независимого тестирования, то по ним определенности нет. "Оно точно будет проведено в 2020 году. Но когда точно пока сказать не можем. Может быть в июне, может быть в августе. В зависимости от эпидемиологической ситуации", - сказала и.о. министра.

Напомним, ранее в Минобраования сообщали, что ВНО в 2020 году будет проходить летом. Точный срок проведения тестирования зависит от того, когда закончится карантин, это может быть конец июля и конец августа.