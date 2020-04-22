В Днепре зафиксирована вспышка коронавируса, всего за сутки болезнь выявили сразу у 19 больных. Как выяснилось, 12 из них - это люди, контактировавшие с адептами религиозной школы ХЦ "Новое поколение", которые собирались в Першотравенске, где после этого также выявили массовое заболевание COVID-19. Об этом зааявил глава Днепрпетровского облсовета Святослав Олейник.

"19 новых заболеваний COVID-19 в Днепре. Называют два источника заражения. Первый - это контактные лица по Першотравенску. Сейчас из числа выявленных новых больных в Днепре - 12 человек, посетивших эту школу. Второй источник - это внутреннее для Днепра - из-за пациентов, находившихся на лечении в 21 инфекционной больнице. При непонятных обстоятельствах больные были перемещены в другие больницы города, и таким образом, стали источником заражения для других людей", - заявил Олейник.

Всего на Днепропетровщине установили 247 контактных лиц по собиравшимся в Першотравенске членам религиозной школы. В результате этого в области выявлено несколько мест распространения инфекции: Павлоград - 7, Петропавловка - 11 и Днепр - 12.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов поручил собрать данные для составления карты контактных лиц и возможного заражения, а также обеспечить их принудительную обсервацию . Об этом градоначальник написал на своей странице в соцсети.

"При необходимости обеспечить людей в обсервации продуктами первой необходимости.

Выделить мобильную бригаду для контроля и обследования контактных лиц. В случае выявления зараженных переместить их на лечение в больницу Днепра № 21 (КНП "ГКБ № 21" ДМР). Обеспечить раздачу дезинфицирующих средств, а также усиленную дезинфекцию подъездов и домовладений, где проживают контактные лица", - говорится в сообщении.

По данным на 22 апреля, в Днепропетровской области коронавирус выявили у 150 человек, 9 заболевших уже выздоровели.

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