Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем видении плана по окончанию войны на Донбассе. Он уверен, что за срок своей каденции (до ее окончания осталось 4 года) он закончит военные действия.

Об этом президент сказал в фильме "Год президента Зеленского", на телеканале "Украина 24" в среду.

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы – год еще не прошел", - сказал он.

Зеленский указал, что сейчас каждую неделю будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеосвязи.

"То есть, мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой Минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и сделали шаг вперед", - отметил он.

Ранее "Страна" писала, что Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам в правительстве Дениса Шмыгаля.

Также мы рассказывали, что Зеленский хочет создать национальную авиакомпанию, которая будет летать на самолетах "Антонова".