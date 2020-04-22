Президент США Дональд Трамп, в среду, 22 апреля, отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать активности американских кораблей в море.

Об этом Дональд Трамп написал на своем Twitter-канале.

"Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал президент США.

Американские военные заявили в прошлую среду, 15 апреля, что 11 военных кораблей Ирана подошли на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными".

В ответ в ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции подчеркнули, что любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.

Ранее мы писали, что президент США сегодня 22 апреля подпишет указ об ограничении иммиграции в страну на 60 дней, с целью сохранения рабочих мест для американцев, которые остались без работы из-за кризиса.

Также мы сообщали, Дональд Трамп намерен отправить следователей в Китай в рамках расследования вспышки коронавируса.