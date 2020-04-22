Президент Украины Владимир Зеленский, который рассказал, что будет менять кадры в правительстве, пока оно не станет идеальным, инициирует создание государственной авиакомпании. Президент хочет, чтобы флот национальной авиакомпании был сформирован из самолетов производства госпредприятия"Антонов".

Об этом президент сказал в фильме "Год президента Зеленского", на телеканале "Украина 24" в среду.

"Антонов" – большое предприятие с большим количеством рабочих мест. Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши АН-ы (самолеты производства госконцерна "Антонов" - Ред.)? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу, и мы это сделаем. Мы должны сделать государственную авиакомпанию. Это моя мечта – сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских Авиалиний". Государство готово выделить на это деньги", - сказал он.

Зеленский добавил, что таким образом государство не только создаст национальную авиакомпанию, но и обеспечит заказами государственный авиаконцерн "Антонов", создав дополнительные рабочие места.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский предложил Михаилу Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам в правительстве Дениса Шмыгаля.

Также мы рассказывали, что у Зеленского заявили о разработке препарата, который может снизить смертность от коронавируса.