Выяснились некоторые подробности гибели в Крыму замминистра культуры Москвы Леонида Ошарина, который пропал в конце марта во время поездки на полуостров.

Тело погибшего было обнаружено в одной из гостиниц Ялты на Пушкинской улице. По предварительным данным, он покончил с собой, вскрыв вены . Об этом сообщает телеграм-канал "112".

"Туда он заселился 31 марта только под именем Леонид. Управляющему он сказал, что паспорт ему отправят по почте, так как жена забрала его после ссоры. Давность наступления смерти около недели", - говорится в сообщении.

Погибший находился в душевой кабине, рядом лежал нож. Сейчас на месте инцидента работает оперативно-следственная группа.

По данным другого источника - телеграм-канала Mash, тело Леонида Ошарина пролежал в ванной более 10 дней в доме на Пушкинской улице, который он арендовал в Ялте.

"На теле замглавы Департамента культуры - 3 резаные раны левого и правого предплечий. У него также нашли рану на животе, но медики уверены - смерть наступила от травм на руке. По предварительным данным, Ошарин погиб около 2 недель назад", - говорится в сообщении.

Напомним, что Ошарин месяц назад выехал по делам в Краснодарский край, а 25 марта таксист отвез его в Ялту. Спустя пять дней, 30 марта, Леонида Ошарина видели там в последний раз. Близкие заметили пропажу чиновника только 18 апреля - тогда они позвонили в полицию и оставили заявление.

Леониду Ошарину было 47 лет. У него осталась жена и трое детей. До назначения в 2018 году на должность заместителя руководителя Департамента культуры города он занимал должность директора Московского академического театра им. Маяковского, директора театра "Et Cetera" под руководством Александра Калягина, а также руководил продюсерским курсом школы-студии МХАТ.

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