По состоянию на утро среды, 22 апреля, в лесах Житомирской области ликвидированы все очаги возгораний. Ситуация с пожарами в Зоне отчуждения также постепенно улучшается.

Об этом в ходе брифинга 22 апреля сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Владимир Демчук, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Ситуация с пожарами в Зоне отчуждения и Житомирской области постепенно улучшается. По данным наземной разведки и спутниковой мониторинга, на утро очагов открытого огня не фиксируем ", - сказал Демчук.

По его словам, в Житомирской области за прошедшие сутки локализован последний очаг на территории Выступовицкого лесничества вблизи сел Желудевка и Журба. Таким образом, все очаги огня в Житомирской области локализованы.

В Зоне отчуждения спасатели наблюдают за двумя очагами вблизи сел Рассоха и Кривая Гора. Основные силы ГСЧС сосредоточены в районе сел Рудьки и Буряковка, где большая захламленность, что не позволяет двигаться ни пожарной технике, ни личному составу.

"Здесь мы интенсивно применяем инженерную технику ГСЧС и Вооруженных сил. За сутки 21 апреля пробито 125 км дорог (с начала работ 640 км), привлечено 9 единиц инженерной техники", - сообщил Демчук.

По его словам, накануне в этом районе вновь было зафиксировано подготовленное место поджога, которое своевременно удалось ликвидировать.

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий заявил, что в Зоне отчуждения и в Житомирской области, в Киеве не было обнаружено опасных частиц в воздухе. Также не обнаружено превышение концентраций оксида углерода и оксида азота.

"Методом высокоточной авторадиографии за весь период пожаров в Зоне отчуждения и в Житомирской области, в Киеве не было обнаружено опасных частиц. В частности, в аэрозолях приземного слоя атмосферы не было найдено стронция-90, трансурановых элементов, которые являются наиболее опасными для здоровья человека. Даже в дни, когда в столице фиксировалась пылевая буря, концентрация радиоактивности была в тысячи раз меньше предельно допустимых норм - норм радиационной безопасности ", - сказал Осадчий.

Напомним, мы публиковали видео последствий пожаров в Чернобыльской зоне, снятое с высоты птичьего полета.