Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может занять высокую должность в украинском правительстве - вице-премьера по реформам.

Об этом сегодня первой рассказала "Страна" со ссылкой на источники в "Слуге народа". А позже подтвердил и сам Михо. Место в Кабмине предложил ему лично Владимир Зеленский.

У Саакашвили уже был опыт работы в украинской власти. Он служил губернатором Одесской области без малого полтора года - по ноябрь 2016-го. На эту должность его назначил в 2015 году президент Петр Порошенко. Тогда они с Саакашвили называли себя друзьями.

Впрочем, как тогда говорили, Порошенко назначил Михо с чисто утилитарным расчетом. Во-первых, создать у населения иллюзию начала "решительных реформ" по "грузинскому" образцу. Во-вторых, получить в лице Саакашвили человека, который бы постоянно жестко критиковал бы конкурентов президента внутри майданного лагеря. В первую очередь "Народный фронт" (Авакова и Яценюка). Во вторую очередь Игоря Коломойского.

И первоначально все шло как по маслу. Михо крошил в капусту и Яценюка, и Авакова, и Коломойского. Немало поспособствовал созданию атмосферы, в которой Яценюк был уволен с поста премьер-министра.

Но при этом в Михо быстро проснулись амбиции и быть "мальчиком на подхвате" у Порошенко он не захотел. Как говорят в народе, "президентов бывших не бывает".

На этой почве постепенно отношения между "друзьями" накалялись и завершились увольнением Саакашвили с поста губернатора в конце 2016 года.

С тех Михо начал крайне жестко критиковать Порошенко и его команду.

В ответ его лишили гражданства, но Саакашвили при поддержке своих сторонников прорвался сквозь границу Украины из Польши.

И вскоре возглавил Михо-Майдан против Порошенко в Киеве, который бушевал несколько месяцев - до тех пор, пока экс-президента Грузии не депортировали из Украины, предварительно обвинив в попытке государственного переворота.

Однако и гражданство, и самого Саакашвили почти сразу после своего избрания вернул президент Владимир Зеленский.

Некоторое время Михо активничал в Одессе. Ходили даже слухи, что он может пойти на мэры города от "Слуги народа", но они быстро затихли, так как его рейтинг не позволял составить сильную конкуренцию мэру Труханову даже под знаменами партии президента.

И вот теперь он может стать вице-премьером по реформам.

Эта новость сразу же вызвала ажиотаж. Хотя бы тем, что история повторяется: точно также Михо сначала возвышал президент Порошенко, а потом Саакашвили называл его "барыгой", "врагом реформ" и "коррупционером".

"Страна" собрала отзывы на возвращение в политику бывшего президента и губернатора. Правда, формально он еще не вернулся: его кандидатуру должна утвердить Верховная Рада. Это может произойти уже в нынешнюю пятницу.

Что заявил Саакашвили о своем назначении

После публикации "Страны" Саакашвили подтвердил, что ему поступало предложение Зеленского.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве.

Я поддерживал президента Зеленского во время выборов, все то время, которое он занимает этот пост и связываю с его командой большие надежды для Украины и всего региона. Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах.

Я представлю в Верховной раде свои предложения по необходимым изменениям как часть правительственной программы правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте.

Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей.

Я также надеюсь использовать свой международный опыт, для того чтобы быть полезным членам правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами, чтобы отстоять в первую очередь интересы украинского народы и способствовать прогрессу в стране", - написал Михо в Facebook.

Что значит возвращение Михо в украинскую политику

Очевидно, что должность вице-премьера по реформам достаточно декоративная. Реформы не существуют сами по себе, их исполняют на уровне министерств. Собственного министерства Михо пока не обещают. А значит, свои реформаторские наработки он сможет внедрять лишь через конкретных министров.

А это закладывает уже изначально серьезный конфликт под отношения Саакашвили и других членов Кабмина. Особенно - зная эмоциональный характер Михаила Николозовича. Тем более, что в правительстве до сих пор работает Арсен Аваков, с которым Саакашвили публично ссорился еще в 2015 году. Тогда между ними возникла жесткая перепалка, которую можно посмотреть на этом видео:

К слову, по одной из версий, Зеленский хочет внедрить Саакашвили в правительство для противостояние слишком уж влиятельному министру внутренних дел.

По другой версии, Зеленский, также как и в свое время Порошенко, назначил Михо для создания у общества впечатления, что "реформы идут".

Тем более, что звание вице-премьера без портфеля не будет налагать на Михо никакой ответственности, кроме составления "планов реформ" и моральной поддержки по их внедрению. Ошибки и просчеты же можно будет списать на министерства и ведомства, которые будут исполнять реформаторскую программу.

То есть должность Саакашвили получит весьма удобную для самопиара, не требующую каких-то грандиозных свершений и работы "на земле".

При этом на самом деле важной функцией Михо может стать работа с международными кредиторами - как он сам и сказал в своем Facebook-обращении. Учитывая, что никаких инструментов для внедрения реформ его должность не предполагает, Саакашвили на деле может стать фигурой, под которую Банковая попытается получить благосклонность того же МВФ.

Главное, чтобы Михаил Николозович до этого момента не побил горшки уже и с новым президентом. Кстати, этот сценарий в социальных сетях рассматривают как наиболее вероятный.

"Он сожрет их под вино и хачапури". Что говорят в соцсетях

"Если Михаила Саакашвили назначат вице-премьером по реформам, то можно будет делать ставки - через сколько Михо громко хлопнет дверью и начнёт на каждом углу заявлять, что Зеленский (а также Шмыгаль и Ермак) главный враг реформ, барыга и коррупционер? А потом глядишь - и новый Михо-Майдан будет, и новая депортация", - пишет телеграм-канал "Политика Страны", проводя аналогии с конфликтом Саакашвили и Порошенко.

"Песочить президента он будет с канала 1+1 под чутким руководством Бени Коломоского, который окончательно побьёт горшки с властью в обозримом будущем", - предрекает блогер Кирилл Молчанов, комментируя пост "Страны".

"Назначение Саакашвили лучшее кадровое решение в контексте ускорения агонии власти. Он сожрет их без соли. Под вино, хачапури и красивые грузинские песни", - считает заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

"А скажите "слуги", при сигнальном голосовании сейчас перед основным обсуждается план о том, как вы будете от Саакашвили избавляться? А то один тоже назначал, а теперь вот - дело не закрыто, да и вообще, кровушки попил", - интересуется журналистка Елена Скидан.

Также обсуждают, как Саакашвили будет работаться с его личным недругом Аваковым.

"Можно заранее получить аккредитацию на заседание Кабинета министров с участием Саакашвили и Авакова? И если можно рассадку мест, чтобы выстроить свет и камеры. Эта очная ставка будет красивой и запоминающейся", - пишет Светлана Крюкова.

Юрист Елена Лукаш считает, что Михо - это предвестник "самоликвидации" власти.

"Я от всей души поддерживаю назначение Саакашвили вице-премьером в Кабмин Шмыгаля.

Во-первых, хуже не будет. Хуже просто некуда.

Во-вторых, Вице-премьер - фактический ноль. Нет министерства, аппарата, бюджета. Нет ничего, кроме таблички на кабинете и машины.

В-третьих, этот катализатор величия ускорит ликвидацию зе-команды.

Будет весело и шумно. Аваков будет рад. Соросятня приободрится. Куда ни глянь - одни плюсы.

Жду возвращения Сакварелидзе, Деканоидзе, Знуладзе, Квиташвили, и Лорткипанидзе и прочих Ебаноидзе.

Пора прекратить стесняться и вернуть во власть Яценюка, Гройсмана и Порошенко.

Вперед и вниз. Поехали. Веселая намечается самоликвидация".

А Светлана Крюкова надеется, что Саакашвили не простит тех, кто предал его во время депортации их Украины в 2018 году.

"Хочу напомнить, почему в своё время рассосался Михо-Майдан и Саакашвили остался один на один с Порошенко, что привело к унижающей достоинство депортации. Его все бросили. Все реформаторы-морализаторы менжуясь отползли назад. Все те, кто сегодня активно проявляют поддержку Саакашвили, сумевшего реабилитировать своё реноме. Тогда мелкое предательство и политическая трусость позволили Порошенко сделать то, что он сделал. Я надеюсь, Саакашвили не остыл, не простил этого позора и сделает все возможное, чтобы отравить жизнь своему оппоненту и врагу. Пусть он станет тем самым приговором, которым так и не стал Зеленский. Только ради этого игра стоит свеч".

В рядах "Слуг народа" идея назначить Саакашвили вызвала резкое неприятие у нардепа Макса Бужанского.

"Очень неудобно напоминать, но вся страна ржала наблюдая, как Саакашвили пытается работать главой Одесской областной администрации.

Как он метался по антикоррупционным форумам, пока одесситы пытались откопать подъезды к городу, наглухо занесенные снегом.

Одним из немногих решений Порошенко, принятых с пониманием практически всеми, было увольнение Саакашвили с губернаторства за полное несоответствие занимаемой должности.

Скажите, о каком вице-премьерстве идет речь?

О каких реформах?

Ну это даже не смешно, спустя ровно год после президентских выборов, вместо посадок, деофшоризации, налога на выведенный капитал и налоговой амнистии, дать стране человека который годами проваливал всё, к чему прикасался".