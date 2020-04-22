Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству перевести в онлайн все государственные услуги.

Об этом сообщил Зеленский в ходе онлайн-презентации запуска цифровых паспортов в приложении "Дія".

"Я ставлю задачу правительству, чтобы все государственные услуги украинцы могли полностью получить онлайн без необходимости оббивать пороги каких-либо чиновничьих кабинетов. Автоматизация взаимодействия граждан с государством это, в первую очередь, прозрачность. Это возможность отследить каждый шаг чиновников, и каждое решение до конкретного должностного лица", - сказал президент.

Он также рассказал, что Украина и в дальнейшем будет менять устаревшее отраслевое законодательство, которое мешает внедрению цифровых реформ.

"Я верю, что наша страна может стать, и скоро станет, современным цифровым лидером в мире", - добавил президент.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины открыло доступ к цифровым аналогам паспортов в приложении "Дія"

Напомним, что 6 февраля, в Украине заработало мобильное приложение "Дія" ("Действие"). С его помощью можно пользоваться водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в смартфоне.

Также мы писали, что, с помощью приложения можно будет, в том числе, голосовать на президентских, парламентских и местных выборах.