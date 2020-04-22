Президент Украины Владимир Зеленский, который в среду, 22 апреля предложил Михаилу Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам в правительстве Дениса Шмыгаля, заявил, что будет менять кадры в Кабмине до тех пор, пока это будет необходимо. Зеленский хочет добиться "идеального правительства".

Об этом президент сказал в фильме "Год президента Зеленского" на телеканале "Украина".

"У нас нет неприкосновенных. И это касается и правительства. После этих слов снова кто-то их украинцев скажет, что правительство – это правительство, у нас правительством командует премьер-министр. Но я уверен, что президент должен за этим следить. Если кто-то из министров завалил работу, не может выполнять свои обязанности, я, как президент, будут влиять, буду делать всё, чтобы того или иного министра мы меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока мы не сделаем идеальное правительство, когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте", - заявил президент.

Ранее "Страна" писала, что Кабмин продлил карантин до 11 мая и сообщил, что выходить из него будут поэтапно, а до этой даты послаблений не будет.

Также мы рассказывали, что правительство из-за эпидемии короновируса и карантина вводит государственное регулирование цен на социально значимые продукты.