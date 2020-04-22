В Киеве преподаватель химии организовал наркокартель. В двух его подпольных лабораториях было налажено производство амфетамина, который продавался через интернет.

Об этом в среду, 22 апреля, рассказали в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным следствия, бывший преподаватель химии, профессор одного из ВУЗов Киева организовал преступную группу, цель которой заключалась в продаже наркотиков через интернет. Сообщается, что сырье для изготовления амфетамина преступники получали из стран Азии и Западной Европы, в том числе и по почте.

Фото: СБУ

Группировка оборудовала две лаборатории - по месту жительства профессора в Киеве и в гараже арендованного частного дома в Киевской области. Кроме продажи самих наркотиков, химик предлагал свои знания и опыт своим коллегам на рынке запрещенных веществ.

Фото: СБУ

"Во время обысков по месту расположения нарколабораторий, складских помещений и интернет-магазина правоохранители изъяли более килограмма амфетамина, более 5 килограммов катинона, более 9 килограммов фенилнитропропена, который является основным компонентом для изготовления психотропного вещества амфетамина, и более 80 литров других прекурсоров", - говорится в сообщении силовиков.

Фото: СБУ

Также, по словам сотрудников СБУ, было выявлено почти 2 килограмма каннабиса, 2 литра ртути, более тонны реагентов, а также оборудование для производства психотропных веществ. Сообщается, что из изъятых в ходе обыска веществ и прекурсоров злоумышленники планировали изготовить почти 30 килограммов психотропных веществ общей стоимостью в 7,5 миллионов гривен.

"Сейчас решается вопрос о сообщение участникам наркогруппировки о подозрении по статьям 307, 311 и 313 Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ во процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 при содействии Офиса Генерального прокурора Украины", - добавили в пресс-службе.

Видео: YouTube/ СБУ

Напомним, что недавно министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция - самый крупный хранитель наркотиков в стране и попросил депутатов помочь реализовать тонны кокаина.

Ранее мы писали, что другую подпольную лабораторию по производству амфетамина СБУ раскрыла в феврале.