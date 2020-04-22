Информация о том, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который является членом партии "Свобода", дал распоряжение полиции вывезти ромов из города в Закарпатье, даже если они того не желают, докатилась до Посольства США. Американские дипломаты выразили обеспокоенность по поводу дискриминации и притеснениях ромов со стороны городского головы Ивано-Франковска. Об этом сообщается в микроблоге посольства США в Украине в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснениями ромов со стороны городского головы Ивано-Франковска. Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека", - говорится в сообщении.

Напомним, на видео попало, как на оперативном совещании мэр Ивано-Франковска Ркслан Марцинкив возмутился тем, что полиция не справилась с поручением вывезти из города ромов в Закарпатье. Градоначальник заявил, что полиция должна "запаковать" ромов, погрузить в автобус и вывезти.

Ранее "Страна" писала о том, что Посольство США опубликовало для украинцев оригинальный рецепт блинов.

Также мы сообщали, что Посольство США обеспокоилось нападением на организаторов ЛГБТ-тренинга в Виннице.