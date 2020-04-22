В среду, 22 апреля на официальных страницах Офиса президента в социальных сетях состоится премьера фильма "Год президентства Зеленского", посвященной годовщине с момента избрания нынешнего главы государства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram-канале.

Показ ленты запланирован на 19:00. Уточняется, что фильм также можно будет посмотреть на нескольких "ведущих украинских телеканалах".

"Офис президента обращает внимание представителей СМИ, что после завершения карантина Владимир Зеленский непременно соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера смогут задать вопросы по итогам года президентства", - сказано в сообщении.

Напомним, что это не первый фильм о Зеленском в должности президента Украины. 31 августа уже выходила лента под названием "100 дней президента". Тогда актер Станислав Боклан, который сыграл премьера в сериале "Слуга народа", брал интервью у Владимира Зеленского. "Страна" подробно анализировала, что стало понятно из этого пиар-фильма.