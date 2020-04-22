Трамп напомнил, что сегодня подпишет указ об ограничении иммиграции в США и похвастался стеной на границе с Мексикой. Фото: Facebook

Президент США Дональд Трамп сегодня подпишет указ об ограничении иммиграции в страну на 60 дней, с целью сохранения рабочих мест для американцев, которые остались без работы из-за кризиса.

Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Я подпишу сегодня президентский указ, который запретит иммиграцию в нашу страну", - пишет Трамп.

В своем сообщении президент США также коснулся темы миграции из Мексики. По его словам, 170 миль новой пограничной стены и 27 тысяч мексиканских солдат помогут пресечь поток торговли людьми.

Скриншот: Дональд Трамп в Твиттер

Напомним, что ограничение иммиграции, инициированное Трампом, будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США - зеленую карту (грин-карту).

Ранее мы писали, что за одну неделю около 6,6 миллиона американцев подали заявки на пособие по безработице.

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