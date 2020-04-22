Президент США Дональд Трамп сегодня подпишет указ об ограничении иммиграции в страну на 60 дней, с целью сохранения рабочих мест для американцев, которые остались без работы из-за кризиса.

Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Я подпишу сегодня президентский указ, который запретит иммиграцию в нашу страну", - пишет Трамп.

В своем сообщении президент США также коснулся темы миграции из Мексики. По его словам, 170 миль новой пограничной стены и 27 тысяч мексиканских солдат помогут пресечь поток торговли людьми.

Напомним, что ограничение иммиграции, инициированное Трампом, будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США - зеленую карту (грин-карту).

Ранее мы писали, что за одну неделю около 6,6 миллиона американцев подали заявки на пособие по безработице.