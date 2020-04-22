Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, состоящий в партии "Свобода", во время оперативного совещания возмутился невыполнением своего поручения вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область. Как выяснилось правоохранители лишь частично смогли выполнить распоряжение градоначальника.

"Также цыгане, нет, вернее, лица ромской национальности. Мы уже бус давали. Вывезли их на Закарпатье. Почему они дальше здесь?" - спросил на совещании Марцинкив.

По словам начальника городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игоря Влизло, 12 ромов отказались уезжать из Ивано-Франковска.

"Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника вы должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не запаковали и не вывезли?" - поинтересовался мэр города.

Также на оперативном совещании прозвучала информация, что правоохранители вывезли из Ивано-Франковска десять человек ромской национальности и на границе передали их закарпатской полиции.

"Это надо вторую ходку сделать", - подвел итог Руслан Марцинкив.

Ранее "Страна" писала о том, что в Ивано-Франковской области коронавирусом заразились шесть священников.

Также мы сообщали, что по словам мэра Ивано-Франковска, все городские больницы забиты больными коронавирусом.