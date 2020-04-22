В Украине с начала эпидемии и по 21 апреля было сделано 61 997 тестов методом ПЦР. На один миллион населения в Украине делают, в среднем, 1418 тестов на коронавирус. Это самый низкий показатель среди стран Европы.

Соответствующие данные опубликованы на портале Worldometers.

По данным портала, больше всего тестов среди европейских стран делают в Исландии – 126 429 на один миллион населения. Далее идут Фарерские острова с показателем в 126 292 и Гибралтар – 56 751. Наименьшее количество сделанных тестов на коронавирус в Украине (1 418), Албании(2 091) и Молдове (2 916).

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему в Украине по официальным данным столь мало заболевших коронавирусом и выясняла, насколько верна украинская статистика по Covid-19.

Также напомним, "Страна" ведет онлайн-хронику событий по коронавирусу и карантину в стране.