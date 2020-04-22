Пропавшего в конце марта в аннексированном Крыму замминистра культуры Москвы Леонида Ошарина нашли мертвым на территории полуострова.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

"Замглавы столичного департамента культуры Москвы Леонид Ошарин обнаружен мертвым на территории Крыма. В настоящее время выясняются причины его смерти", - сказано в сообщении.

Уточняется, что следов насильственной смерти на теле чиновника не обнаружено.

Отметим, что Ошарин месяц назад выехал по делам в Краснодарский край, а 25 марта таксист отвез его в Ялту. Спустя пять дней, 30 марта, Леонида Ошарина видели там в последний раз. Близкие заметили пропажу чиновника только 18 апреля - тогда они позвонили в полицию и оставили заявление.

Леониду Ошарину было 47 лет. У него осталась жена и трое детей. До назначения в 2018 году на должность заместителя руководителя Департамента культуры города он занимал должность директора Московского академического театра им. Маяковского, директора театра "Et Cetera" под руководством Александра Калягина, а также руководил продюсерским курсом школы-студии МХАТ.

Напомним, в марте под Бердянском пропали трое рыбаков, которые вышли в море на деревянном баркасе.