В Украине заявили о разработке препарата, который может существенно снизить смертность от заражения коронавирусом. Как сообщили на сайте президента, начались клинические исследования этого лекарственного средства.

"В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты изучают возможность использования этого средства для лечения коронавирусной болезни и для профилактики заболевания.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что клинические испытания подтвердят эффективность препарата. "Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки", - цитируют президента в сообщении.

Названия препарата пока не сообщается.

Напомним, что Зеленский пообещал миллион долларов украинцу, который изобретет вакцину от коронавируса.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве за сутки коронавирус выявили у 97 человек, среди них - 13 монахов и 10 медиков.

Также мы сообщали, что в Украине появилась новая афера насчет лечения от коронавируса.