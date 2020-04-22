Сети аптек в Киеве, где зафиксировано уже 989 случаев коронавируса, снизят торговую наценку на медицинские маски до 1 гривни. Данное решение было принято по рекомендации Антимонопольного комитета (АМКУ).

Об этом в среду, 22 апреля, написал председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook.

По информации чиновника, снизить наценку обязались следующие аптечные сети:

"Альго-Фарм"

"Аптека низких цен К" (Аптека АНЦ, Аптека Копейка)

"Аптека НЦ"

"Аптекарь"

"Виталюкс"

"Сириус-95" ( "Желаем здоровья")

"Столичный медицинский альянс" ( "Страна здоровья")

"Фармация"

Кроме того, сеть "АЛЬГЕН-ФАРМ" будет продавать медицинские маски без наценки, а КП "Фармация", у которого в столице 154 аптеки, снизила наценку на 56 копеек (до 4%).

"Почти все представители аптечных сетей отметили, что были "заложниками" роста закупочной цены. То есть, согласно их словам, цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку. Сейчас мы начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок. Скоро будем иметь выводы", - добавили в АМКУ.

Хмельницкий также добавил, что АМКУ продолжает расследование дела по признакам антиконкурентных согласованных действий касательно одновременного поднятия цен на маски в Киеве.

Напомним, что сегодня Кабмин ввел государственное регулирование цен на социально значимые продукты, лекарственные средства, товары медицинского и противоэпидемического назначения.

Ранее мы писали, что по данным на утро 22 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 6 592 человек.