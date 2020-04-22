Парламентская фракция "Слуга народа" пригласила на свое заседание экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили как возможного кандидата на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Да, действительно, кандидатура Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ рассматривается" - сказала глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По словам заместителя главы фракции "Слуги народа" Евгении Кравчук, Саакашвили поддерживает президент, и сейчас собирается вся необходимая информация, чтобы понять, поддержат ли его народные депутаты.

"Уже есть ряд вопросов по его полномочиям, по его планам, поэтому мы пригласили Саакашвили на заседание фракции в пятницу, чтобы он имел возможность рассказать о планах и дать ответы на вопросы, и тогда можно будет уже делать окончательные выводы, насколько высока его поддержка фракцией", - рассказала Кравчук.

Она также добавила, что вопрос о назначении Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ может быть рассмотрен на внеочередном заседании Верховной Рады в пятницу.

В среду, 21 апреля, Саакашвили написал, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины.