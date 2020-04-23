Нарастает эпидемия коронавируса в Черновицкой области, которая лидирует по количеству заболевших с более чем тысячей зарегистрированных случаев.

Регион, куда вернулись десятки тысяч заробитчан, всколыхнула смерть от "ковида" двух молодых братьев - 19-летнего Андрея и 24-летнего Ивана Фрунзы и их бабушки, жителей села Иживцы под границей с Румынией.

"В день похорон умерла и бабушка"

Парни попали в Сторожинецкую районную больницу с запущенной пневмонией и умерли с разницей в сутки - Андрей вечером на Пасху 19 апреля, а Иван - утром 21 апреля. 22 апреля пришел результат их тестов - у них обнаружили коронавирус. Отец парней - тоже в тяжелом состоянии в реанимации.

В семье есть еще старший сын, который первым в селе заболел коронавирусом, от него заразилась вся семья.

Иван (слева) и Андрей Фрунза умерли от коронавируса с разницей в сутки, их отец - в реанимации, в день похорон скончалась бабушка

Родственники в беседе со "Страной" уверяют, что у парней не было хронических заболеваний, правда, добавляют, что младший, Андрей, с детства часто болел бронхитом и воспалением легких.

"Это были сильные здоровые ребята, зарабатывали строительством, сами построили себя дома. Село в шоке, все плачут. У них за пару дней сгорели легкие. Ваня должен быть жениться в мае. На похоронах были старший брат и мама, отец еще даже не знает, что сыновей не стало. А в день похорон умерла и их бабушка", - рассказал "Стране" председатель Чудейской ОТГ Анатолий Пицул.

Иван заболел 10 апреля, младший слег через неделю.

"Кашляли, лечились дома, потом обратились к семейному врачу, который назначил уколы, но ничего помогало, и тогда братьев отправили в районную больницу в Сторожинцы", - рассказывает Пицул.

Родные винят врачей, что не отправили ребят в Черновцы и считают, что в районе братьев "угробили" - там проблемы и с оборудованием, и с материалами для лечения.

Почти половина 6-тысячного села Иживцы - заробитчане, почти все говорят на молдавском, в том числе и семья Фрунза. Иван, как и многие здешние ребята, ездил на заработки в Израиль, на стройку. Но в последнее время, говорят в селе, братья не были за границей.

За неделю до их смерти в селе умерла 75-летняя женщина.

Иван Фрунза ездил на заработки в Израиль. Фото: соцсети

"В село вернулась часть заробитчан, поэтому заразиться могли от кого-то из них", - предполагает жительница села Эдита.

"Генетическая особенность"

Черновицкие врачи с разговоре со "Страной" отмечают, что случай с братьями нетипичен, не только потому, что обычно от коронавируса умирают пожилые и с сопутствующими болезнями, но и потому, что погибли сразу два брата.

"Объективных объяснений этому нет. Возможно, какая-то генетическая особенность, особая восприимчивость, что ли", - сказала нам один из местных медиков на условиях анонимности.

Также, по ее словам, в больницах Черновицкой области не хватает кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких (по одной из версий, из-за этого могли не спасти братьев).

"Но это обещали исправить. А вообще ситуация в регионе очень напряженная! Болеют врачи, причем все больше. И это пугает. Кстати немало кто переносит "на ногах". Доминируют эмоции страх и злость, страх от того, что все больше медиков болеют коронавирусом, злость из-за того, что обещанных доплат нет, и уже многие сомневаются, что они будут. Аванс все получили в прежнем размере", - говорит нам врач.

"Что значит: поздно обратились?"

Власти тем временем разводят руками, дескать, братья, чья смерть поразила черновчан, сами затянули с лечением.

"Люди слишком легкомысленные, слишком терпеливые и думают, что болезнь как-то пройдет сама и слишком поздно обращаются за врачебной помощью. И в этом случае, когда обратились, было уже поздно. Буквально за сутки умерли", - прокомментировал губернатор Черновицкой области Сергей Осачук.

За этот комментарий он тут же подвергся волне критики.

"Председатель Черновицкой ОГА не говорит, что это болезнь такая, что человек сгорает мгновенно. Он говорит, что это они поздно обратились. Статистику испортили, вероятно, кому-то своей безответственностью. Нет, он не объясняет, что значит поздно? Чтобы другие понимали, что значит поздно, и когда надо бить в набат, если семейные врачи массово посылают сидеть дома, потому что госпитализируют только тяжелые случаи. А если тяжелое состояние, то и сгорание часто мгновенное. Нет, он не указывает, что умершие были из села, где о мгновенной реакции и госпитализации невозможно говорить. И не вспоминает об алгоритмах из Минздрава - лечитесь дома, пока можете дышать, так как всех больница не примет", - пишет у себя в Facebook журналистка Марьяна Пьецух.

Другие считают, что во вспышке коронавируса и летальных случаях виноват бесконтрольный наплыв заробитчан, которых не отправляют, как обещали, на обсервацию.

"У этого Осачука во всём виноват сам народ, а не власть, которая ничего не делала для фильтрации возвращающихся заробитчан", - добавляет Валерия Проценко.