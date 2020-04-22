В Василькове Киевской области только одна ритуальная фирма официально имеет право хоронить людей, у которых был выявлен коронавирус. При этом в больнице, даже если результаты теста умершего на Covid-19 еще не успели прийти, давят на родственников, чтобы те обращались именно к этой службе, несмотря на откровенно завышенный ценник на услуги.

Об этом "Стране" рассказала родственница одного из умерших пациентов местной больницы Валентина Васильевна. Она считает, что врачи сотрудничают с ритуальными службами и хоронят умерших от других болезней по правилам для пациентов с Covid-19.

По словам женщины, ритуальная служба существенно завысила цену и по документам похоронила живого человека.

"Умер мой сват, ему несколько раз отказывали в госпитализации, у него не было температуры, обследование показало пневмонию. Его наконец госпитализировали в инфекционное отделение, куда его привезла моя дочь, а не "скорая". У него высокий сахар, и не отходила моча, началась почечная недостаточность, его нужно было реанимировать. Я позвонила главврачу и спросила, почему его не переводят в реанимацию, но мне ответили, что если они переведут его в реанимацию, то все врачи тогда окажутся в отделении интенсивной терапии. Хотя на совещаниях она выступает, что в реанимации у нее люди с подозрением на коронавирус", - рассказала Валентина Васильевна.

Состояние ее свата ухудшилось. Сама женщина эпидемиолог, поэтому, по ее словам, ей было понятно, что это не картина коронавируса. Но мужчине не оказали необходимую помощь, и он умер.

"Ему при выписке написали, что у него почечная недостаточность на фоне сахарного диабета. Но главврач морально начала давить на детей, что нужно похоронить быстро, хотя даже результаты теста на Covid-19 не пришли - мол, у него стояло подозрение на коронавирус", - сообщила женщина.

По ее словам, главврач настаивала, чтобы его по всем правилам больных коронавирусом похоронила частная ритуальная фирма "Петро Великий", которая находится на территории больницы.

"Но согласно постановлению главного санитарного врача Украины, захоронение должно быть в перчатках, а не в спец костюмах. Нам выставили счет почти 25 000 гривен, поэтому я спросила у главврача отдадут ли нам тело, если мы хотим, чтобы этим занялась другая фирма, намного дешевле, чем эта. Но она сказала,что да, если они будут в защитных костюмах", - рассказала Валентина Васильевна.

По данным женщины, в Василькове только фирме "Петро Великий", разрешено хоронить больных коронавирусом, а всем остальным нет. Поэтому ее зятю пришлось заплатить всю сумму - тогда покойника сразу увезли на кладбище, хотя родственникам сказали, что похороны начнутся позже.

"Зять перезвонил и мы начали быстро ехать на кладбище. Мы не попрощались. Оказалось, что у этой частной фирмы есть доступ к моргу, хотя он принадлежит госструктуре. Мы только подъехали, а моего свата уже закапывают, брызгают какими-то баллонами, все в костюмах, кричат, чтобы мы не подходили. Соседи все за этим наблюдают. Мы не дали дозакопать, мы привезли священника", - сообщила женщина.

Ее возмутило то, как проходили похороны. Более того, оказалось, что в документах по ошибке указали имя не покойника, а ее зятя - то есть, живого человека.

"Мой сват был активным по жизни человеком, в Василькове его знали, он работал заместителем директора Васильковского хлебокомбината, а его, простите, хуже чем собаку зарыли. Более того, дали выписку, где указано имя зятя, то есть, похоронили по документам живого человека", - рассказала Валентина Васильевна.

Позже оказалось, что семья поддалась на уговоры врача хоронить мужчину быстрее напрасно - так как тест на коронавирус показал отрицательный результат.

"Потом пришел результат тест на коронавирус – отрицательный. Они сейчас будут говорить, что не заставляли, но морально они давили на нас, ставили условия, а по правилам больного коронавирусом может хоронить любая ритуальная служба, одев перчатки, а мой сват даже не был больным. Весь город гудит, что человек умер от коронавируса. Если сейчас сказать, что тест отрицательный, - так люди скажут, что власть просто скрывает", - подытожила женщина.

Напомним, в начале апреля Министерство здравоохранения Украины в связи с ростом количества умерших от коронавируса Covid-19 опубликовало рекомендации, которых следует придерживаться при проведении ритуальных обрядов.