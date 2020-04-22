Причиной роста количества случаев коронавируса в Украине может быть Пасха, во время которой неоднократно нарушался режим карантина. Николаевская область выбивается в лидеры по темпам распространения инфекции в стране.

Об этом рассказали в пресс-службе Офиса президента по итогам ежедневного селекторного совещания Зеленского с представителями правительства и правоохранительных органов.

По мнению ОП, большое количество новых заболевших, которых за сутки было выявлено 467, может быть "отголоском пасхальных праздников". В представительстве президента также подчеркнули, что Николаевская область, где долгое время не было обнаружено ни одного случая коронавируса, стала одним из лидеров по динамике распространения Covid-19. Там за сутки коронавирус был подтвержден у 41 человека.

"Система отслеживания распространения эпидемии у нас налажена хорошо. Систему помощи мы постоянно улучшаем. Следующим нашим вызовом будут майские праздники. Надеюсь, мы пройдем их спокойно, без больших скоплений людей", - сказал президент.

Напомним, что сегодня Кабинет министров продлил карантин до 11 мая. Вопреки ожиданиям, он был продолжен без обещанных ранее послаблений.

Ранее мы писали, что вчера 21 в Николаевской области коронавирус выявили сразу у 22 медработников. По состоянию на утро среды, 22 апреля, в Украине зафиксировано уже 6 592 случая заражения.