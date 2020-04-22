Четверг в Украине будет солнечным, погода будет теплая и маловетреная. Но в восточной части страны синоптики ожидают сильные порывы ветра, которые будут достигать 15 м/с.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Антициклональная полоса из трех братьев Odilo вытянется из Атлантики через Германию, Польшу в Украину и принесет в свою зону влияния сухую погоду", - отметила синоптик.

По ее словам, в Украине ветер в четверг будет северо-западного направления, а в пятницу начнет переходить в юго-западный.В четверг начнется ощутимое потепление.

"В течение дня температура воздуха составит уже более комфортные +12...+17 градусов", - сообщает Диденко.

Ночью же будет намного холоднее +2...+6 градусов, в некоторых местах будут заморозки 0...-3 градуса.

В Киеве завтра, 23 апреля, будет без осадков и тепло, до +17 градусов, ветер с запада, северо-запада, 5-10 м/с. В дальнейшем погода будет становиться теплее.

В субботу, 25 апреля ожидаются дожди, которые пройдут практически повсеместно, кроме южной части Украины.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

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