В среду, 22 апреля, Кабмин продлил карантин до 11 мая и сообщил, что выходить из него будут поэтапно, а до этой даты послаблений не будет.

Также правительство приняло ряд решений в социальной сфере. Они касаются единоразовых выплат пенсионерам, пособий по частичной безработице, регулировании цен на некоторые продукты и лекарства.

Собрали в одном материале сегодняшние решения Кабмина по социалке.

Карантинная тысяча

Кабмин принял изменения в постановление о выплате единовременного пособия пенсионерам в размере 1000 гривен в связи с распространение коронавируса в Украине.

В апреле его начислят пенсионерам, у кого выплаты составляют менее 5 тысяч гривен, а также лицам с инвалидностью и лицам, не имеющим права на пенсию. При этом тысячу гривен надбавки к пенсии не будут учитывать при назначении субсидий.

Пособие по частичной безработице

Правительство установило пособие по частичной безработице на период карантина - две трети оклада, но не больше минимальной зарплаты, то есть не более 4 723 грн.

В случае сокращения из-за карантина помощь оказывается территориальными органами Центра занятости, в других случаях - работодателем (это не коснется работающих по совместительству).

Пособие предоставляется на срок сокращения деятельности плюс еще 30 дней после завершения карантина.

В случае уплаты единого взноса в течение шести месяцев, предшествующих дате сокращения деятельности, работодатель может обратиться за получением средств для выплат. Также работодатель не может расторгать трудовой договор с работником, которому выплачивалось пособие в течение периода, равного периоду выплаты.

На что потратят средства Фонда борьбы с коронавирусом

Правительство утвердило статьи расхода средств Фонда борьбы с коронавирусом.

В частности, их направят на закупку товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с Covid-19, доплаты к зарплате медикам, денежную помощь пожилым лицам, единовременных пособий пособия семьям медработников, умерших от коронавируса, помощи Пенсионному фонду и соцстраху, возобновлению расходов и кредитов по программам, которые были сокращены в связи с созданием фонда.



Обращение о выделении средств из Фонда подается в Кабмин министерствами и органами местной власти. Окончательное решение о выделении средств будет принимать Кабмин по согласованию Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

Госрегулирование цен на социально значимые товары

Также правительство вводит госрегулирование цен на социально значимые продукты питания, лекарства и медицинские товары.

В списке социальных продуктов - гречка, сахар, мука, макароны, молоко, яйца, сливочное масло, хлеб, минеральная вода без газа.

Среди лекарств - парацетамол, азитромицин, ампицилин, моксифлоксацин, цефтриаксон. А также такие антисептики и дезинфицирующие средства, как хлоргексин, этанол, средства на спиртовой основе для протирания рук, хлорсодержащие препараты для дезинфекции поверхностей.

Среди средств индивидуальной защиты, на которые должны регулировать цены, медицинские маски, одноразовые шапочки, халаты, медицинские перчатки, костюмы биологической защиты, защитные очки, респираторы FFP2 или FFP3, бахилы, медицинские фартуки, марля и т.п.