На внеочередное заседание Рады в пятницу выносится законопроект 2656 авторства Алексея Гончаренко ("Европейская солидарность"), который предусматривает запрет лицам, признанным судом коррупционерами, занимать должность в НАБУ.

Однако, как сообщил "Стране" сам Алексей Гончаренко, очень странно, что на повестке дня оказался именно этот проект, а не другой - проект 3133, который касается непосредственно увольнения Сытника (и также был одобрен профильным комитетом).

"Я лично не видел распоряжения главы Верховной Рады о том, какие проекты выносятся на заседание. Но если речь идет о старом проекте, то в принципе его можно принимать в первом чтении, а потом внести поправку ко второму чтению, которая даст возможность распространить сферу влияния этого закона и на нынешнего главу НАБУ. Но я подавал проект 3133, и были проекты Дубинского, Качуры, которые сразу могли бы уволить Сытника. Честно говоря, странно. Но в любом случае хорошо, чтобы рассматривали хоть какой-то законопроект, который запретит коррупционерам занимать должности в антикоррупционных органах. Поэтому я за то, чтобы рассматривать любой закон, который позволит скорее выгнать Сытника", - сказал Гончаренко.

Напомним, что еще 11 марта комитет по вопросам правоохранительной деятельности Рады рекомендовал включить в повестку дня сессии законопроект 3133.

Ранее мы писали, что на главу НАБУ был составлен протокол о коррупции. Сытника обвиняют в том, что он не внес в декларацию информацию о дорогом отдыхе на турбазе в Ровенской области. А за его отдых платили другие люди.