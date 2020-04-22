Карантин продлили без обещанных послаблений. Режим обещают смягчить только после 11 мая
Сегодня Кабинет министров продлил карантин до 11 мая. Вопреки ожиданиям, он был продолжен без обещанных ранее послаблений. Хотя ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что украинцам позволят уже с 25 апреля гулять в парках и посещать музеи.
"Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут очень четко ограничены касаемо количества лиц и средств индивидуальной защиты во время прогулок. Очень четкие правила будут прописаны в постановлении. Также мы будем предлагать открытие музеев и библиотек, но также с четким придерживанием карантинных ограничений - дистанции, средств индивидуальной защиты, термоскрининга на входе. Также мы предусматриваем еще ряд смягчений карантинных мер", - говорил Степанов на днях.
Однако в официальном заявлении премьера Дениса Шмыгаля никаких этих послаблений нет. Их обещают лишь с 12 мая, да и то - при соблюдении условий.
"Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%.
Во-вторых, больницы заполнены пациентами с Covid-19 менее чем на 50%", - заявил Шмыгаль.
В этом случае "можно будет говорить об открытии парков и скверов, магазинов непродовольственных товаров, части объектов бытовых услуг".
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