Сегодня Кабинет министров продлил карантин до 11 мая. Вопреки ожиданиям, он был продолжен без обещанных ранее послаблений. Хотя ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что украинцам позволят уже с 25 апреля гулять в парках и посещать музеи.

"Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут очень четко ограничены касаемо количества лиц и средств индивидуальной защиты во время прогулок. Очень четкие правила будут прописаны в постановлении. Также мы будем предлагать открытие музеев и библиотек, но также с четким придерживанием карантинных ограничений - дистанции, средств индивидуальной защиты, термоскрининга на входе. Также мы предусматриваем еще ряд смягчений карантинных мер", - говорил Степанов на днях.

Однако в официальном заявлении премьера Дениса Шмыгаля никаких этих послаблений нет. Их обещают лишь с 12 мая, да и то - при соблюдении условий.

"Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%.

Во-вторых, больницы заполнены пациентами с Covid-19 менее чем на 50%", - заявил Шмыгаль.

В этом случае "можно будет говорить об открытии парков и скверов, магазинов непродовольственных товаров, части объектов бытовых услуг".

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