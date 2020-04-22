Вчера 21 апреля в Николаевской области коронавирус выявили сразу у 22 медработников, но об этом стало известно только сегодня. До этого в области было подтверждено только три случая заражения среди врачей.

Об этом сообщает киевский активист Евгений Истребин на странице Facebook.

"Никто в СМИ про это не написал. Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС вчера об этом не написал. Только сегодня упомянул, что в области заражены 23 медработника, хотя по данным Центра общественного здоровья 25 медработников инфицированны коронавирусом", - написал Истребин.

Судя по вчерашней динамики прироста заболеваний, вспышка среди медработников произошла в Доманивском районе.

Напомним, вчера в Николаевской области зарегистрировали первую смерть от коронавируса.

Также мы сообщали, что больницу в Подольске Одесской области закрывают на двухнедельный карантин из-за массового заражения медработников.