Михаил Саакашвили подтвердил информацию о том, что ему поступило предложение от президента Владимира Зеленского занять пост вице-премьера по реформам в правительстве Дениса Шмыгаля. Об этом политик написал на своей странице в соцсети.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал Саакашвили.

Он отметил, что подходит к предложению и к своему решению с большой ответственностью, а также анонсировал свои первые шаги на новом посту.

"Я представлю в Верховной раде свою программу неотложных изменений и моего участия в работе правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте.

Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодится народу Украины, сделав что-то полезное для людей", - заявил Саакашвили.

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