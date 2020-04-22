На заседании в среду, 22 апреля, Кабинет министров утвердил выплаты по частичной безработице на период карантина. За ними могут обращаться компании, которые в карантин остановились, им будут компенсировать средства на зарплаты сотрудникам, отправленных в отпуск за свой счет или в вынужденный простой.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Так, помощь по частичной безработице установлена в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты (4723 гривен - Ред.). Выплаты предоставляются на срок сокращения деятельности плюс 30 дней после завершения карантина.

Уточняется, что в случае вынужденного сокращения из-за карантина помощь оказывается территориальными органами Центра занятости. В других случаях выплаты осуществляется работодателями (кроме лиц, работающих по совместительству).

Работодатель может обратиться за получением средств для выплат в случае уплаты единого взноса в течение шести месяцев, предшествующих дате сокращения деятельности. Кроме того, работодатель не может расторгать трудовой договор с работником, которому выплачивалось пособие в течение периода, равного периода выплаты.

Ранее "Страна" детально писала, как в Украине упрощают схему выплат безработным и сколько они получат.

Отметим, что в Украине во время карантина, введенного для борьбы с коронавирусом, без работы остались около 2 миллионов граждан. При этом офицально нетрудоустроенными считаются 400 000 украинцев.

Напомним, на заседании в среду, 22 апреля Кабмин официально продлил карантин в Украине до 11 мая.