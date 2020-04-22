Правительство из-за эпидемии короновируса и карантина вводит государственное регулирование цен на социально значимые продукты, лекарственные средства, товары медицинского и противоэпидемического назначения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Итак, вот полный перечень и список продуктов и товаров.

Продовольствие:

1) крупа гречневая



2) сахар песок



3) мука пшеничная (высший сорт)



4) макаронные изделия отечественного производства



5) молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке)



6) хлеб ржано-пшеничный



7) яйца куриные категории С1



8) птица (тушка куриная)



9) вода минеральная без газа



10) масло сливочное жирностью 72,5%

Товары, необходимые для предотвращения распространения коронавируса:

1) Paracetamol



2) Azithromycin



3) Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor



4) Ampicillin



5) Ce fi riaxone



6) Moxi fl oxacin

Антисептики и дезинфицирующие средства:

1) Хлоргексин (Clorhexidine)

2) Этанол (Ethanol)

3) Повидон йода (Povidone iodine)

4) Средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub)

5) Хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound)

6) Хлороксиленол (Chloroxylenol)

7) Спиртосодержащей антисептик для рук карманный

8) Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей

9) Дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи

10) Моюще-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки

11) Моюще-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования

Добавлено Уполномоченным по правам человека

1) Гидроксихлорохин

) Фавипиравир

3) Ремдесивир

Средства индивидуальной защиты

1) Шапочка медицинская одноразовая

2) Медицинская маска

3) Халат изоляционный медицинский одноразовый

4) Костюм биологической защиты / комбинезон

5) Водонепроницаемые лабораторные костюмы

6) Перчатки медицинские стерильные или нестерильные

7) Перчатки нитриловые

8) Перчатки латексные неопудрени

9) Кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска)

10) Полнолицевая маска / полумаска

11) Защитный щиток

12) Защитные очки

13) Респиратор FFP2 или FFP3

14) Фартук медицинский

15) Бахилы одноразовые

16) Резиновые сапоги

17) Прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук

18) Медицинская марля

19) Защитная полумаска

20) Фильтры полностью закрывающие лицо и полумаски.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным на утро 22 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 6 592 человек