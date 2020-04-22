Стало известно, куда пойдут средства из Фонда борьбы с коронавирусом
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, куда Кабинет министров потрати деньги из Фонда борьбы с коронавирусом. В первую очередь деньги пойдут на товары и услуги по борьбе с вирусом. Также планируют пустить часть бюджета на зарплату работникам медицины.
Об этом Гончаренко написал в своем канале в Telegram.
Список выглядит так:
- На осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса и закупку необходимых товаров, работ и услуг.
- На доплаты к зарплате медикам и другим работникам, занятых в борьбе с коронавирусом на период осуществления соответствующих мероприятий.
- Предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста.
- предоставления единовременного пособия членам семей медработников, погибших от коронавируса.
- Деньги Пенсионному фонду.
- Помощь Фонду социального страхования.
- Пополнение резервного фонда госбюджета.
- Возобновление расходов и кредитов по программам, которые были сокращены в связи с созданием фонда.
Гончаренко добавил, что решение о направлении средств принимает Кабмин.
Скриншот: Telegram/ГОНЧАРЕНКО
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