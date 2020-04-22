Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, куда Кабинет министров потрати деньги из Фонда борьбы с коронавирусом. В первую очередь деньги пойдут на товары и услуги по борьбе с вирусом. Также планируют пустить часть бюджета на зарплату работникам медицины.

Об этом Гончаренко написал в своем канале в Telegram.

Список выглядит так:

На осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса и закупку необходимых товаров, работ и услуг.

На доплаты к зарплате медикам и другим работникам, занятых в борьбе с коронавирусом на период осуществления соответствующих мероприятий.

Предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста.

предоставления единовременного пособия членам семей медработников, погибших от коронавируса.

Деньги Пенсионному фонду.

Помощь Фонду социального страхования.

Пополнение резервного фонда госбюджета.

Возобновление расходов и кредитов по программам, которые были сокращены в связи с созданием фонда.



Гончаренко добавил, что решение о направлении средств принимает Кабмин.

Скриншот: Telegram/ГОНЧАРЕНКО

Ранее "Страна" писала, что безработным украинцам дадут возможность работать дорожных работах, там они будут получать по 6-8 тысяч гривен в месяц в условиях карантина. По мнению премьер-министра Украины, чтобы выжить украинской семье из четырех человек, доход должен составлять 16 тысяч гривен.

Также мы рассказывали, как Кабмин упростил "доступные кредиты" и кто их сможет получить.