Как распределят деньга на борьбу с коронавирусом. Фото: Страна

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, куда Кабинет министров потрати деньги из Фонда борьбы с коронавирусом. В первую очередь деньги пойдут на товары и услуги по борьбе с вирусом. Также планируют пустить часть бюджета на зарплату работникам медицины. 

Об этом Гончаренко написал в своем канале в Telegram.

Список выглядит так: 

  • На осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса и закупку необходимых товаров, работ и услуг.
  • На доплаты к зарплате медикам и другим работникам, занятых в борьбе с коронавирусом на период осуществления соответствующих мероприятий.
  • Предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста.
  • предоставления единовременного пособия членам семей медработников, погибших от коронавируса.
  • Деньги Пенсионному фонду.
  • Помощь Фонду социального страхования.
  • Пополнение резервного фонда госбюджета.
  • Возобновление расходов и кредитов по программам, которые были сокращены в связи с созданием фонда.

 
Гончаренко добавил, что решение о направлении средств принимает Кабмин.

 

Скриншот: Telegram/ГОНЧАРЕНКО

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