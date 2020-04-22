Кабмин Украины может с 11 мая смягчить некоторые ограничительные меры, введенные из-за коронавирусного карантина. В частности, речь идет об открытии парков, учреждений торговли непродовольственными товарами и возобновлении оказания некоторых бытовых услуг. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Если ситуация будет содействовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков и скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг и, возможно, о других смягчительных мерах", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Напомним, что Кабмин официально продлил карантин в Украине до 11 мая.

Ранее "Страна" писала о том, что Шмыгаль назвал число украинцев, потерявших работу и доходы из-за карантина.

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