Экс-министр финансов Игорь Уманский подтвердил "Стране" информацию о том, что будет назначен советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Вчера Андрей (Андрей Ермак. - глава Офиса президента, - Ред.) спросил у меня, собираюсь ли я доводить дело до конца. Дело - это разоблачение преступных схем в налоговой и на таможне, в том числе и тема "скруток" (ссылка на статью). Андрей предложил такой инструмент влияния на процесс - зайти советником главы Офиса, чтобы так сказать инкорпорировать меня в процессы и координировать со стороны Офиса соответствующие расследования и деятельность фискальных органов", - сказал Уманский "Стране".

По его словам, в ближайшее время будет создана координационная группа с привлечением правоохранительных органов и при содействии отдельно созданной аналитической группы. Группа, по его ожиданиям, начнет работу уже на этой неделе.

Кроме того, как сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, в пятницу Рада может создать следственную комиссию по заявлениям Уманского о коррупции на таможне и в налоговой администрации.

Ранее мы сообщали, что экс-министр финансов Уманский рассказал, как из бюджета через НДС воруют по 10 миллиардов в месяц.