Евросоюз может выделить Украине 1,2 млрд евро помощи в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

О решении Европейской комиссии в среду, 22 апреля, рассказали в Офисе Президента.

По словам представителей президента Владимира Зеленского, средства ЕС помогут гарантировать макроэкономическую стабильность Украины в условиях карантина.

"Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС – это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде", - сказал Зеленский.

Теперь, окончательное решение о помощи Украине должны принять в Европарламенте и Совете ЕС.

"Еврокомиссия рассчитывает на быстрое одобрение, учитывая актуальность проблемы. Как только это произойдет, первый транш может быть выделен как можно быстрее без дополнительных условий. Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020 года или первой половине 2021 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе президента добавили, что транши ЕС будут выделяться Украине только в случае удовлетворительного прогресса в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда.

Ранее мы писали о том, что в рамках программы ЕС "Team Europe" Украина получит 190 миллионов евро.

Напомним, что по информации МВФ, от нынешнего кризиса в условиях пандемии сильнее всего могут пострадать экономики развивающихся государств.